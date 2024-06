O italijanskem kratkodlakem goniču

Italijanski kratkodlaki goniči so dobro prilagojeni najrazličnejšim vrstam terenov. So zelo odporne živali, ki lahko izjemno hitro tečejo in navdušeno delajo, pa naj bo samostojno ali v krdelu. Pogumen italijanski kratkodlaki gonič ima nežen izraz in zelo prijeten glas.

Povsem jasno je, da izvirajo iz prvotnih psov starega Egipta, ki so jih feničanski trgovci pripeljali na mediteransko obalo, vključno z italijansko. Zraven različnih faraonov obstaja veliko upodobitev psov, ki so izjemno podobni italijanskim kratkodlakim goničem.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)