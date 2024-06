Nemški lovski terier

Nemški lovski terierji so odlični delovni terierji. Ti vsestranski psi, ki jih še vedno večinoma vzrejajo lovci, so posebej primerni za lov pod zemljo in kot psi za plašenje.

So pogumni, marljivi in vztrajni, polni življenja in zanesljivi. Kompaktni in skladno grajeni nemški lovski terierji so družabne in ubogljive živali, ki niso niti agresivne niti plašne.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)