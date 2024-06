Japonski španjel

Japonski španjeli so pridobili sloves ljubečih in ljubkih pasjih ljubljenčkov. Ti psi so ljubeznivi do svojih lastnikov in so najraje v njihovi bližini.

Ti psi imajo kljub svoji majhni rasti močan in živahen značaj ter veliko energije. Zaradi svoje inteligence, ki jo dopolnjujeta njihova prilagodljivost in ljubezen do človeških družin, so postali priljubljeni spremljevalci po vsem svetu.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)