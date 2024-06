Japonski špic

To je edina pasma špica, ki jo vzrejajo izključno za družbo, čeprav so bili špici na Japonskem prvotno mogočni delovni psi.

Ti trdno in skladno grajeni psi imajo bogat kožuh snežno bele barve, koničast gobec, našpičena trikotna ušesa in mehak rep. Njihov naravni duh in dostojanstvo se izražata v harmonični elegantni lepoti.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)