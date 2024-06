Japonski terier

Japonski terierji so živahni, veseli psi, ki se ponašajo z izrazito inteligenco. Med najpomembnejše kvalitete te pasme sodita prilagodljivost in izredna ljubeznivost. To je majhen pes elegantnega videza in markantne, kompaktne oblike.

Ima kratko dlako dolžine približno 2 mm. Ti razumevajoči psi, ki niso preglasni, cenijo tako družbo odraslih kot tudi otrok. Zato ni težko razumeti, zakaj je tako priljubljen med japonskimi družinami.

