Kerryjski modri terier

Njihove prednike so prvotno uporabljali za napad na vidre v globokih vodah, za preganjanje jazbecev in lov na običajne škodljivce.

Kerryjski modri terierji so pokončni in skladno grajeni. Vse od elegantnega videza do izjemno prožnega gibanja – kerryjski modri terierji so terierji od glave do repa.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)