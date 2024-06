Psi pasme kišu so srednje veliki, skladno grajeni in zelo mišičasti psi izjemne vzdržljivosti. Ti plemeniti, dostojanstveni in naravni psi so zvesti, poslušni in zelo pozorni. Imajo našpičena ušesa in valjast ali srpast rep. So kompaktni, robustni in imajo močne kosti.

Pri tej pasmi trenutno prevladuje bela dlaka. Danes se ti psi večinoma uporabljajo za lov na divje svinje, nekoč pa so se uporabljali tudi za lov na jelene. Pasma je dobila ime po regiji, v kateri je bila vzrejena.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)