Kromforlandec

Kromforlandci so družinski in spremljevalni psi, ki jih ni težko trenirati, hitro se prilagodijo na okoliščine, do tujcev pa so malce nezaupljivi.

Obstajata dve ločeni sorti, ki se razlikujeta po vrsti dlake: groba ali mehka.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)