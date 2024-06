Samozavestni in drzni ter s prodornim izrazom se ti kompaktni psi premikajo zelo hitro. Jezerski terier je bil razvit za tek v tropu psov na strmem in skalnem jezerskem terenu Lake District in je zelo zanesljiv, okreten in poln energije.

Črna z rjavo je najpogostejša barva jezerskih terierjev, vendar obstajajo tudi samo črni. V Veliki Britaniji je izginil, vendar so ga skandinavski vzreditelji ponovno uvedli v populacijo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)