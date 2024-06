Kljub svoji veličastni pojavi so leonberžani nežni, ljubeči psi, ki so odlični družinski spremljevalci. So prijazni do otrok in potrpežljivi z drugimi hišnimi ljubljenčki.

Leonberžan je inteligenten, odporen in pozoren pes, zato je kot ustvarjen za čuvaja, saj hitro prepozna tujce in opozori lastnike, če opazi kaj nenavadnega.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)