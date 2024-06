Levčki so zelo poslušni in ljubeznivi s svojimi človeškimi spremljevalci. So pozorni in dovzetni psi, ki jim ustrezajo vsakršne okoliščine, vendar mirni in preudarni pri treningu.

Njihov odkrit, ljubeč pogled izraža zanimanje, kot da bi poskušali razumeti, kaj se od njih pričakuje.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)