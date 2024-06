Madžarski hrt

Madžarski hrti so neutrudni psi, ki so izjemno hitri in vzdržljivi. Cenjeni so zaradi svoje vzdržljivosti in odpornosti ter so še posebej usposobljeni za sledenje in dirkalne steze, kjer dosegajo dobre rezultate, še posebej na daljše razdalje.

Nekateri madžarski hrti na določenih razdaljah na stezi celo prekašajo velike angleške hrte. Ta pasma je lovski pes in pes za sledenje, ki začne loviti divjad takoj, ko jo opazi. Omembe vreden je zlasti njegov nos. Ta madžarska pasma, ki je po naravi nekoliko nezaupljiva, vendar nikoli plašna, je hitra, inteligentna, zvesta in izjemno oprezna.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)