Mastifi so po značaju redka kombinacija plemenitosti in poguma. Ti mirni psi so do človeških spremljevalcev ljubeznivi in so kljub svoji velikosti znani po tem, da so nežni z otroki.

Mastifi so močni, dobro grajeni psi, za katere je znano celo, da so lahko težji od odraslega moškega. Po vsem svetu jih uporabljajo kot varuhe in čuvaje, saj so pozorni, zaščitniški in mogočnega videza.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)