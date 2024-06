Ti psi so izjemno okretni in odlični čuvaji ter se dobro odzivajo na nevarne okoliščine, s svojim izostrenim vohom pa so zelo dobri pri iskanju narkotikov.

Mudi ima dokaj kratko, gladko dlako na glavi in tacah, na ostalih delih telesa pa ima daljšo, valovito ali rahlo skodrano dlako. Psi te ljubeče pasme lahko brez težav živijo notri in so ljubeznivi družinski psi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)