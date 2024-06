Novoškotski prinašalec

Ti močni in sposobni plavalci so po naravi vztrajni prinašalci na kopnem in v vodi, saj so vsak trenutek pripravljeni na izstrelitev v akcijo. Strast do prinašanja in igrivost sta njihovi bistveni prinašalski značilnosti.

So skladno grajeni in mišičasti ter imajo dokaj težke kosti, vendar so izjemno okretni, pozorni in zelo odločni. Številni prinašalci so na videz precej žalostni, vendar ko se odpravijo na delo, se njihov značaj spremeni tako, da izraža veliko koncentracijo in navdušenje.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)