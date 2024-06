Staroangleški ovčar (Bobtail)

Staroangleški ovčarji so verjetno ena od najbolj znanih pasem po vsem svetu in zagotovo v njihovem domačem Združenem kraljestvu. Močni in zelo vzdržljivi staroangleški ovčarji so zvesti in zaupanja vredni psi, tako na delovnem mestu kot v družinskem domu.

Staroangleški ovčarji niso le slavni kmečki psi, ampak tudi odlični čuvaji zaradi svoje pozorne in zaščitniške narave.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)