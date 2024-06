Ti veliki psi imajo trdno konstitucijo z veličastno glavo in ravnimi nogami, ki se premikajo z mehkimi, dolgimi koraki. Glede na njihovo primarno funkcijo so njihove velike tace in grob dvojni kožuh bistvene značilnosti pasme.

Ti prijazni, ljubeznivi in energični lovski psi so znani po široki paleti oglašanj in so odlični spremljevalci za ljudi z aktivnim življenjškim slogom.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)