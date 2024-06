Ti mali psi so neustrašni, zvesti in dokaj zadržani. Pekinžan je umirjen, vendar je lahko razmeroma zadržan do novih ljudi, dokler jih ne spozna. Ko jih sprejme, je prijatelj z vsemi.

Samci so običajno vedno lažji od samic, čeprav sta oba spola težja, kot bi bilo mogoče pričakovati glede na njihovo velikost. Za pekinžane so značilne težke kosti in robustno telo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)