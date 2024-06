Majorški buldog

Čeprav so majorški buldogi po naravi mirni, se v določenih situacijah izkažejo kot izredno drzni in pogumni. Radi se družijo z ljudmi, so zelo zvesti in ljubeči do svojega sopotnika.

Majorški buldogi so odlični čuvaji in so primerni za obrambo, samozavestni med počitkom in s prodornim pogledom, ko so na preži.

