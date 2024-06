Mali vendejski resasti baset

Te pse so uporabljali na srednje velikih površinah, zlasti pri lovu na kunce in tudi drugo divjad.

Mali vendejski resasti baseti so pogumni in navdušeni lovci, ki radi delajo v robidovju in grmičevju. Imajo karakter poslušnega majhnega psa, vendar so vedno pripravljeni in strastni.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)