Mali gonič je manjša različica velikega modrega gaskonjskega goniča in obstaja že tako dolgo kot njegov večji brat. Vzrejen je bil za lov na majhno divjad. Na splošno je pasma srednje velikosti, skladno grajena in imenitna. Poleg svoje lovske vloge je mali modri gaskonjski gonič tudi ljubeč in poslušen pes, ki se dobro prilagodi v večini gospodinjstev.

Običajno ima na vsaki strani glave črno liso, ki pokriva ušesa, obdaja oči in se konča na licih.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)