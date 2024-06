Mali brabandec

Ker so ti psi precej občutljivi, se ne odzivajo najbolje na stroge treninge; če niso zadovoljni, so videti malce čemerni.

So odlični spremljevalci in ustvarijo zelo tesne vezi s svojimi lastniki. Kljub majhni rasti potrebujejo zmerno telesno aktivnost. Zaradi nekaterih značilnosti, ki spominjajo na terierje, so zelo drzni psi, ki radi raziskujejo svojo okolico. Za to pasmo se priporočajo veliki in ograjeni vrtovi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)