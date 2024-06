Ti srednje veliki psi plemenite drže so hkrati elegantni in močni. Faraonski psi se gibljejo zelo hitro. Njihov izraz je pozoren. To so strastni psi, ki lovijo tako z vonjem kot vidom, pa tudi s sluhom na kratkih razdaljah.

Faraonski pes je neverjetno vesela, inteligentna in ljubeča pasma, ki se dobro razume z vsemi družinskimi člani, vključno z otroki in drugimi hišnimi ljubljenčki. Zaradi svoje prijazne narave faraonski psi niso najbolj primerni za psa čuvaja, vendar so lahko še vedno glasni, če opazijo kaj sumljivega.

