Pikardijski španjel

Ta francoski španjel je bil v zalivu območja reke Some odgovor lovcev na pritok britanskih ptičarjev na začetku 20. stoletja. Ta nežna pasma se še vedno uporablja za lovljenje divjadi, vendar je tudi zelo prijazen spremljevalec.

Pikardijski španjeli so krepki psi z nežnim izrazom ter veselo in impozantno držo. Uradni standard je bil objavljen pred več kot stoletjem in pasma se je od takrat malo spremenila.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)