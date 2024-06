Kanarski pes

Impozantni, toda neagresivni kanarski psi so pogumna in energična vrsta, ki lahko trdo dela ves dan, ne da bi pokazala najmanjši znak utrujenosti. So nesebično predani svojim človeškim spremljevalcem.

Zaradi dobro razvitega čuta za vonj in sluh lahko zaznajo prisotnost zajcev na dnu naravnih vrzeli na terenu in v stenskih razpokah ali v kupih kamnov na robovih zoranih polj. Za svoje preživetje se morajo brez dvoma zahvaliti lovskemu daru, zaradi katerega so postali nenadomestljivi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)