Angleški poenter

Angleški poenterji so harmonični in dobro grajeni, z veliko elegance in izžarevajo moč in gibčnost. Poenterji so ena prvih pasem, ki jih je FCI registrirala, in so kot izkušeni športniki elitni izvajalci na vseh področjih.

Angleški poenterji ne bodo nepremično stali in opazovali igro, temveč bodo pokazali popolno razkošje svojega telesa z izrazom odločnosti v ospredju. To je resnično čudovit pogled.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)