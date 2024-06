Poljski gonič

Poljski goniči so močni psi z izjemnim vohom in veliko vztrajnostjo, ki jo poljski lovci zelo cenijo. S svojim globokim, melodičnim glasom ostanejo v stiku z lovcem med lovom. Ta izjemen lovec je tudi odličen družinski pes, ki je enostaven za vzdrževanje, je predan gospodinjstvu in previden v družbi neznancev.

V preteklosti so poljske goniče uporabljali predvsem za lovljenje zajcev, lisic, srnjadi, divjih prašičev in pri lovu na race za preganjanje divjih rac iz ločja. Danes je lov na zajce s psi prepovedan v večjem delu Poljske, zato poljske goniče uporabljajo samo za lov na divje prašiče in lisice po vsej državi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)