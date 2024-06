Poljski lovski pes

Poljski lovski psi so kljub srednji velikosti močni in pogumni ter so specializirani za lov na veliko divjad, kot so jeleni in divje svinje. V nekaterih regijah lahko lovijo tudi manjšo divjad, kot so lisice in zajci, zlasti na južnem delu Poljske, kjer sta vztrajnost in vzdržljivost pomembni lastnosti.

Ti nežni, uravnoteženi psi, ki lahko pokažejo veliko mero poguma, so inteligentni in enostavni za treniranje, zaradi česar so izjemni psi čuvaji.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)