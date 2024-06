O portugalskem podengu

Portugalski podengo je skladno grajen pes srednje velikosti z razvitimi mišicami in močnimi kostmi. Ti živahni majhni psi, ki so vedno v gibanju, so nezahtevni in odporni.

Vzrejeni so bili za delo na vseh vrstah terenov, čeprav so se izkazali tudi kot odlični čuvaji.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)