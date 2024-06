Portugalski jerebičar

Portugalski jerebičarji so zelo družabni in umirjeni psi z milim, elegantnim videzom in odnosom.

Medtem ko je o poreklu portugalskega jerebičarja znanega bolj malo, pa je le malo dvoma o talentih pasme. Ti inteligentni psi so izjemno osredotočeni pri delu in nenavadno prebrisani, ko zaznajo vonj, ki mu natančno sledijo. Ko se začne igra sledenja vonju, so lahko povsem ravnodušni do dogajanja okrog sebe.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)