Portugalski ovčar

Ta srednje velika pasma je izjemno inteligentna in zelo živahna. Ti psi so predani svojim lastnikom in bodo neomajno naredili vse, da bi zaščitili katero koli živino ali premoženje, ki mu je zaupano. Portugalski ovčarji so zato lahko nezaupljivi do neznancev.

Po odnosu in videzu spominjajo na opice, zato so si v svoji domovini prislužili vzdevek »opičji pes«. Priljubljeni so zaradi načina zadrževanja živine na poljih in vračanja morebitnih živali, ki odtavajo predaleč.

