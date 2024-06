Portugalski vodni pes

Portugalski vodni psi so čvrsti, inteligentni psi s ostro, kodrasto dlako in močno željo po delu.

Ker so portugalski vodni psi izjemni plavalci in potapljači, so dobro znani med ribiči, toda ne samo na morju, saj jih uporabljajo tudi za čuvanje čolnov in druge lastnine. Na krovu pozorno spremljajo dogajanje, nato pa skočijo v vodo, se globoko potopijo in ujamejo vsako ribo, ki se ji je uspelo izmuzniti trnku ali mreži.

