Posavski gonič iz doline reke Save je stara pasma lovskega psa, ki izhaja iz »ilirskega psa rdeče barve z madeži«. Posavski goniči so učljivi in prijateljski psi, zelo navezani na svojega lastnika, ki jih odlikujeta precejšnja živahnost in želja po lovu.

So izjemno srčni lovski psi, posebej trenirani za lov na zajce in lisice, čeprav se lahko uporabljajo tudi kot krvosledni psi. Zaradi močnega telesa so zelo primerni za gosto grmičevje v porečju reke Save.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)