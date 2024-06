Pirenejski mastif

Pirenejski mastifi so idealni za varovanje podeželja in ljudi. Ti zelo učljivi psi so prijazni, mirni, plemeniti in še posebej inteligentni.

Neznanci bodo naleteli na pogumnega in neizprosnega psa, ki ne glede na vse vztraja pri svojem; drugi psi pa bodo naleteli na dobrohotno bitje, ki se popolnoma zaveda svoje moči. Pirenejski mastifi so uspešni borci, če je potrebno, pri čemer se opirajo na vsa znanja, ki so jih kot pasma pridobili v stoletjih boja z volkovi. Njihov lajež je globok in nizek, njihov izraz je pozoren.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)