Alentejski planinski pes

Ti ogromni, močni psi so pogumni in umirjeni. Ker so precej dolgi in malce manj široki, je telo videti nekoliko izbočeno.

Ti izjemni čuvaji posestev, imenovani tudi portugalski mastifi, so primerni tudi za čuvanje živine, še posebej ponoči. Čez dan so manj pozorni, toda če naletijo na nepovabljene obiskovalce, nastopijo grozeče.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)