Škotski ovčar

Ti izjemno inteligentni in zvesti psi, ki so zasloveli zahvaljujoč seriji Lassie se vrača, so značilni za škotsko višavje, kjer so jih večinoma obravnavali kot pastirske pse.

Škotski ovčarji so družabni in jih je enostavno trenirati, zato so odlični družinski hišni ljubljenčki, čeprav so zaradi svoje velike potrebe po vadbi bolj primerni za aktivne lastnike.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)