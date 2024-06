Saarloosov volčjak je robusten pes, katerega zunanji videz, vključno z gibi in kožuhom, spominja na volka.

Saarlosov volčjak je živahen in poln energije, ponosen in neodvisen in bo sledil svoji svobodni volji. Vendar pa je vdan lastniku in je zelo zanesljiv. Okoli neznancev je ta pasma zadržana in precej nezaupljiva.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)