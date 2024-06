Bernardinec

Bernardinci so prijazni velikani s splošno mirnim značajem, vendar pa jim kljub svojemu veličastnemu videzu ne primanjkuje energije. Že več kot stoletje so najbolj znana in najbolj priljubljena gorska pasma.

Obstajata dve vrsti: kratkodlaki ima gosto, gladko in tesno poraščeno dlako, medtem ko ima dolgodlaki ravne in srednje dolge zgornje dlake z obilico spodnjih dlak.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)