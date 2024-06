Obstaja veliko različic vrste saluki. Razlog za to je posebno mesto, ki ga ima pasma v arabski tradiciji, in v neizmernih prostranstvih Bližnjega vzhoda, kjer je vsako pleme gojilo svojo vrsto.

Salukiji, katerih vedenje naj bi bilo nekoliko podobno mačjemu, so zadržani s tujci, polni dostojanstva in izredno inteligentni, pri tem pa precej samostojni. Kljub temu so salukiji izredno zvesti psi, ki se zlahka prilagodijo vsakemu domačemu okolju.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)