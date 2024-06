Šiperke je majhen ovčarski pes z močnim telesom. Ima zelo značilno ravno dlako, oblikovano v ovratnik, grivo in naborke. Zaradi odličnih značilnosti, združenih z radovednostjo in velikostjo ovčarja, je izjemno priljubljen tudi daleč zunaj belgijskih meja.

Ti izjemni majhni psi so močno naklonjenim svojim družinam, do tujcev pa so precej zadržani, zato so priljubljeni psi čuvaji.

