Ti dobrodušni psi niso nikoli nezaupljivi ali nervozni so zelo dostojanstveni. Škotski jelenarji so odlični spremljevalci, izjemni lovci in enako izurjeni tekači. Videti so kot grobodlaki hrt, vendar večji oz. z večjimi kostmi.

V zgodovini so na Škotskem vedno obstajali grobodlaki hrti. S križanjem in selekcijo je nastal škotski jelenar, ki je zdaj na Škotskem simbolna pasma.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)