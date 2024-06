Škotski terier

Čeprav so škotski terierji prepoznavni po značilnem profilu, jih prav tako odlikujeta tudi pozoren, energičen značaj in samozavest.

Škotski terierji so delavni psi z močnim lovskim nagonom. Ti psi so po naravi pozorni in nezaupljivi do tujcev, zato so odlični čuvaji.

