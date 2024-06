Srbski trobarvni gonič

Srbski trobarvni goniči so vsekakor zelo privlačni psi. So srednje veliki in trdno grajeni ter cenjeni zaradi svoje umirjenosti, živahnosti in energije.

Tako kot njihovi balkanski bratranci so predani, prijazni, samozavestni in izjemno vztrajni.

