Šetlandski ovčar

Šetlandski ovčarji so majhni, dolgodlaki delovni psi, ki slovijo po svoji lepoti. Bogat kožuh, inteligenca, potrpežljivost in nežen izraz so združeni v idealnem družinskem psu.

Ta majhna pasma pozornih, nežnih, močnih in aktivnih psov je ljubezniva in se odziva na svojega človeškega spremljevalca, vendar je zadržana do neznancev. Pasme škotskih ovčarjev so znane po svoji zelo močni navezanosti na svoje človeške spremljevalce.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)