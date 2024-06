Šikokuji slovijo po izredni vzdržljivosti, izjemno razvitih čutilih in naravni energiji. Strastni lovci, ki so poslušni do svojega lastnika, so dovolj vztrajni in okretni, da lahko preganjajo tudi veliko divjad. Njihova gosta, mehka podlanka in kratka, ostra, ravna nadlanka sta namenjeni zaščiti pred vplivi japonskih gora.Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)