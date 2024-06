Skyski terier

Skyeske terierje je zaradi nizkega telesa, katerega dolžina je dvakratnik višine, in pokritostjo z obilico dlake, mogoče ločiti od njegovih sorodnikov. Premikajo se brez očitnega napora in izžarevajo moč vse od sprednjega do zadnjega dela, po celotnem telesu in čeljusti.

Skyski terierji so odporni in vztrajni majhni psi, ki ustvarijo močno vez s svojimi lastniki. Naravno so previdni do tujcev in niso potrpežljivi z majhnimi otroci.

