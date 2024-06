Slovaški čuvač

Slovaški čuvači so čvrsto grajeni gorski psi z debelo belo dlako in robustno strukturo kosti. So člani živahne, pozorne in neustrašne pasme.

Skozi stoletja so se ti veličastni psi pravokotne postave navadili na ostro podnebje gorovja Tatre na Slovaškem. Ime pasme je povezano s slovaško besedo, ki pomeni »poslušati«.

