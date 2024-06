Slovaški gonič

Med zelo cenjenimi lastnostmi slovaškega goniča, ki ga v njegovi domovini uporabljajo za sledenje divjim svinjam in zverem, sta pogum in mirnost.

Slovaški goniči so vedno popolnoma črne barve z rjavimi lisami ter imajo kljub precej lahki zgradbi trdne kosti in postavo v obliki podolgovatega pravokotnika. To so živahni psi z izrednim občutkom za orientacijo.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)