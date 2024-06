Smalandski gonič

Pasma je odporna in vsestranska, ima močan jezik in se uporablja predvsem za lov na lisice in zajce. Tradicionalno se uporablja tudi za lov na majhno divjad, toda nikoli na jelene.

Pokrajina Småland je bila v 19. stoletju dom številnim različnim vrstam psov. Nekateri so imeli nemške, poljske in baltske korenine in so prispeli na Švedsko z vojaki, ki so se vračali z enega od številnih vojnih pohodov, ki so pustošili po Evropi v 17. stoletju. Te lovske pse so križali z lokalnimi psi, podobnim špicom, in angleškimi psi.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)