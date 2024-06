Mali musterlandec

Mali musterlandci so inteligentni in hitro učljivi psi. So izjemno živahni, toda uravnovešeni, stabilnega značaja, pozorni in prijazni do ljudi.

So dobri družinski psi, ki nimajo težav s socializacijo. Ti idealni timski igralci na lovu tesno sledijo svojemu lastniku.

Vir: vir ključnih dejstev in značilnosti je Fédération Cynologique Internationale (FCI)